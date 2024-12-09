Свыше 100 предпринимателей Подмосковья познакомились с предприятиями региона

На семи предприятиях Московской области побывали 117 подмосковных предпринимателей. Участники познакомились с производствами и наладили новые деловые связи, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Организатором цикла бизнес-визитов выступил центр «Мой бизнес» Подмосковья в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В проекте принимали участие субъекты МСП, самозанятые граждане и физические лица, которые только планируют развивать свое дело. Участники цикла бизнес-визитов смогли посетить одно из семи предприятий: производство уникального мыла ручной работы «Мануфактура «Душистыя радости», производство сувенирной продукции из экокожи и фетра «ФЛЕКС КРАФТ», производство чая и кофе «Май-Брендс», производство полезных десертов «Лоломи» и усадьбу «Якшино», а также салон красоты Инны Морозовой и производство косметики LAVCONA.

Во время бизнес-визитов участники ознакомились с различными этапами производства. Они посетили предприятия, осмотрели производственные цеха, складские помещения, а также музеи и даже вольеры на ферме. В рамках каждого посещения проводились мастер-классы, способствующие более глубокому пониманию специфики работы компании и производимой продукции.

«Все мы в конце года подводим итоги, анализируем ошибки, ставим новые цели. Сделать это будет гораздо проще, обладая полученными знаниями и опираясь на опыт успешных предпринимателей. Ценность данного проекта заключается не только в возможности увидеть различные бизнес-процессы изнутри, но и в живом общении с руководством компании и между участниками. Такой формат позволяет обмениваться опытом и создавать новые интересные проекты», — сказала куратор бизнес-визитов, президент НКО Союз «Содействие женскому предпринимательству» Наталья Муравьева.

Подмосковье оказывает предпринимателям разностороннюю поддержку, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России. Больше об этом можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.