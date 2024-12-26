Свежую рыбу все чаще можно встретить в продуктовой корзине жителей Подмосковья

В продуктовой корзине жителей Подмосковья все чаще появляется свежая рыба — в ноябре спрос на нее вырос на 4%, по сравнению с месяцем ранее. В объектах розничной торговли региона было реализовано более 2,4 тыс. тонн данной продукции, это около 81,5 тонн в день. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

На прилавках представлены различные виды: скумбрия, сельдь, горбуша, минтай, форель, семга, треска, сибас, дорада и другие, в том числе от местных производителей.

Общий объем выращенной товарной рыбы в крупных рыбоводных хозяйствах к концу года составит 3,5 тыс. тонн. Кроме этого, 20 предприятий региона занимаются производством продукции из свежей, охлажденной и мороженой рыбы — за 10 месяцев с начала года было выпущено более 16 тысяч тонн. Таким образом Подмосковье лидирует в Центральном федеральном округе, производя более 39% от общего объема данной продукции, также на долю региона приходится 0,6% от общероссийского объема.

Рыба является отличным продуктом для здорового рациона, в ней содержатся белок, аминокислоты, Омега-3 и другие микроэлементы. Способ приготовления зависит от предпочтений: запеченная со специями и травами, на гриле, жаренная на сковороде или вареная.

Ранее ветеринарно-санитарные специалисты Госветслужбы Подмосковья поделились рекомендациями по выбору свежей рыбы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет о семенах томата, а таккже о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.