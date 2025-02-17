Свежие данные по китайской экономике отрицательно влияют на курс юаня

Среди факторов поддержки рубля в паре с юанем на Московской бирже — относительно оптимистичная геополитическая риторика, снижение спроса на валюту со стороны импортеров, нефтяные доходы, а также решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку неизменной, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«Тем временем не в пользу мировых позиций юаня — свежие данные по китайской экономике, которые показали, что в январе в КНР инфляция ускорилась до 0,5%, что стало максимумом с августа минувшего года. Рост стоимости в Китае показали продукты питания, непродовольственные товары, медицинские и образовательные услуги», — пояснил эксперт.

Между тем в фокусе внимания – заявление Центрального банка Китая о том, что он при необходимости готов оптимизировать политику, в том числе, и с учетом внешних финансовых условий. Подобное может быть сигналом о том, что власти КНР признают сложившиеся обстоятельства (торговые пошлины США и пр.) способные помешать дальнейшему курсу на смягчение ДКП, считает Тимошенко.

По его прогнозам, торговый диапазон китайского юаня с 17 по 21 февраля составит 12,50-12,75 рублей.