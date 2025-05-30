Сварщики и инженеры: названы самые востребованные профессии будущего

Эксперт: через 10 лет будут особенно востребованы рабочие специальности

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко заявил, что в следующем десятилетии тенденции на рынке труда почти не поменяются: по-прежнему предприятия остро будут нуждаться в представителях рабочих специальностей, не менее востребованы будут инженеры-проектировщики и IT-специалисты, сообщает RT .

«Сварщики, монтажники, токари, операторы станков с числовым программным управлением — эти специалисты незаменимы на производстве и в строительстве», — отметил Семеренко.

По его словам, проектировщики являются ключевыми фигурами в создании новых систем в важных для государства отраслях — строительстве, машиностроении и военно-промышленном комплексе, а IT-сфера остается двигателем прогресса.

Еще одна неизменно нужная профессия — это учитель, но в последнее время тенденции в этой сфере уходят в онлайн. Сейчас растет спрос на педагогов различных специальностей, которые способны не только передавать знания, но и вдохновлять.