SuperJob: курьеры в Москве зарабатывают больше выпускников вузов

По данным исследования, «Средняя рыночная зарплата курьеров в настоящее время на 27% выше, чем у специалистов без высшего образования, и на 12% выше, чем у специалистов с высшим образованием».

В Москве предложения для курьеров на полной занятости достигают 137 тыс. рублей. Для специалистов с высшим образованием этот показатель составляет 120 тыс. рублей, без высшего образования — 100 тыс. рублей, уточнили аналитики сервиса.

«Средние рыночные зарплатные предложения для курьеров за год выросли на 5%, а сезонное повышение с января по март 2026-го составило 10% (сказался ажиотаж, свойственный гендерным праздникам)», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что в январе средняя предлагаемая зарплата курьеров в России составила 169,6 тыс. рублей.

