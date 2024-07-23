Сумма одобренных в Москве грантов на тестирование инноваций достигла 440 млн руб

С апреля 2022 года участники программы тестирования инноваций могут получить гранты на испытания собственных разработок. С тех пор их сумма достигла 440 млн рублей, а предпринимателям одобрили уже 253 заявки, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Эффективность программы тестирования

Фото - © пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина рассказала, что полученные средства позволят компенсировать расходы на монтаж оборудования, логистику, адаптацию площадки и другие цели. Этот проект оказался популярным и эффективным.

«Проект показал свою эффективность и востребованность, поэтому в мае мы увеличили максимальный размер гранта в два раза — до 4 млн рублей. С начала этого года уже одобрено 39 заявок на общую сумму более 71 млн рублей», — отметила Сергунина.

Программа дает возможность бизнесменам проверить свои продукты с помощью коммерческих и городских площадок, оценить их конкурентоспособность, а также получить отзывы потребителей. Возможность испытания предоставляют предприятия из 18 отраслей.

Инновации для операций

Финансовую поддержку получили создатели уникального браслета для остановки кровотечений, которые могут возникнуть после операций на сердце. Он представляет собой две воздушные подушки, пережимающие локтевую и лучевую артерии.

Изделие направлено на повышение эффективности лечения пациентов. Площадкой для тестирования стала ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова.

Турсервис Russpass и Московский зоопарк

С помощью программы поддержали и расширение возможностей туристического сервиса Russpass путем внедрения персональных рекомендаций. ИИ, встроенный в сервис, сможет предлагать пользователям различные маршруты и локации.

Удивительные открытия ждут и Московский зоопарк. Здесь началась апробация плитки из материалов с динамическими образами. Посетители смогут увидеть стенды с объемными фото дальневосточного леопарда, манула, снежных барсов и больших панд. Эти же панели выполняют функцию навигатора.

Московский инновационный кластер

Фото - © пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

МИК занимается тестированием цифровой платформы, которая поможет бизнесменам привлекать финансирование. Она соберет информацию о мерах господдержки и инвестициях в реальном времени.

Затем нейросети определяют вероятность получения средств. Они также предлагают оптимальные варианты для этого.

Разработки продолжаются и в ОЭЗ «Технополис Москва». Здесь проверяют очистители воздуха, работающие на основе биосорбента. С виду аппарат напоминает горшок с цветком и может использоваться в разных помещениях.

Программа тестирования работает с 2020 года. За это время было инициировано 533 испытания. При этом крупные игроки имеют возможность приобрести права на полезные и высокотехнологичные решения. Инноваторы уже заключили контракты на сумму более 1 млрд рублей и привлекли 800 млн рублей инвестиций.