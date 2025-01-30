Сумма одобренных в Москве грантов на патентование выросла почти в 5 раз

По итогам прошлого года столичным разработчикам одобрили городские гранты на патентование в РФ и за рубежом свыше 2 тыс. технических решений. Поддержкой воспользовались создатели ПО, проектов в области фармацевтики, радиоэлектроники и др., сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«В прошлом году столичным компаниям одобрили гранты на патентование изобретений на сумму больше 200 млн рублей. В сравнении с 2023-м показатель увеличился почти в 5 раз», — заявила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Программа поддержки предназначена для участников Московского инновационного кластера. Так, представители малого и среднего бизнеса с ее помощью могут компенсировать расходы на регистрацию прав на свои разработки не только в РФ, но и за рубежом.

Максимальная сумма поддержки патентования в России и за рубежом составляет 5 млн рублей в год. При этом предприниматели могут подать несколько заявок на гранты.

В прошлом году году гранты получили столичные компании, занимающиеся производством микросхем и датчиков для автомобильной и космической электроники. Также поддержку получили предприятия, создающие оборудование для авиационной бортовой аппаратуры, антенных комплексов и радиостанций.

Кроме того, гранты были выделены московским организациям, которые специализируются на разработке современных телемедицинских систем.

В настоящее время в Москве вновь открыт прием заявок на гранты на патентование изобретений и полезных моделей. Заявки принимаются до 31 марта на платформе i.moscow.