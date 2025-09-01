Суды РФ не могут решить, вправе ли малый бизнес повышать цены из-за НДС

Первые судебные разбирательства о включении НДС в цену договоров, заключенных до 2025 года, показали отсутствие единого подхода у российских судов. Как выяснили «Ведомости» , решения принимаются в пользу обеих сторон споров.

Разногласия возникают в делах по аренде коммерческой недвижимости и оплате коммунальных услуг. Причина споров — новое требование к предприятиям на упрощенной системе налогообложения с доходом свыше 60 миллионов рублей, которые теперь обязаны рассчитывать и уплачивать НДС.

В 2025 году для малого бизнеса изменились правила налогообложения. Предприниматели теперь могут применять упрощенную систему налогообложения (УСН) при доходе до 450 млн рублей вместо прежних 200 млн.

Однако появилось новое требование: бизнес с доходом более 60 млн рублей обязан платить НДС. При этом компании сами выбирают, какие ставки использовать:

5% при доходах от 60 до 250 млн рублей;

7% при доходах от 250 до 450 млн рублей.

Важно отметить, что при выборе этих специальных ставок компании не смогут вычитать входной НДС. Альтернативой являются стандартные ставки 10% и 20%, которые позволяют использовать налоговые вычеты.

Изменения в налоговом законодательстве 2021 года, когда была отменена льгота по НДС для программного обеспечения, вызвали новую волну дискуссий. По словам юристов, вопрос о том, можно ли менять цены контрактов из-за налоговых изменений, поднимается регулярно, но единого решения пока нет.