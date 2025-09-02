Суды и банкротства: что происходит в лесной сфере России

За последние 3 года российская лесопромышленность (ЛПК) пережила значительный спад, наиболее сильно пострадали компании, производящие фанеру, пеллеты и пиломатериалы. Проблемы с транспортировкой, снижение потребительского спроса, санкции и финансовые обязательства делают эту сферу нерентабельной даже для крупнейших игроков, сообщает Постньюс .

Согласно данным аналитического агентства WhatWood, в 2022 году российский ЛПК столкнулся с беспрецедентным ухудшением финансовых показателей, это произошло на фоне снижения пиковых цен на лесопродукцию на мировом и внутреннем рынках в 2021 году и в период надвигающейся глобальной экономической рецессии.

В 2023–2024 годах наблюдалось постепенное восстановление лесного сектора, однако вернуться к значениям 2021 года не удалось. Наиболее пострадавшими сегментами ЛПК за последние 3 года стали: