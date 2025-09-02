Суды и банкротства: что происходит в лесной сфере России
За последние 3 года российская лесопромышленность (ЛПК) пережила значительный спад, наиболее сильно пострадали компании, производящие фанеру, пеллеты и пиломатериалы. Проблемы с транспортировкой, снижение потребительского спроса, санкции и финансовые обязательства делают эту сферу нерентабельной даже для крупнейших игроков, сообщает Постньюс.
Согласно данным аналитического агентства WhatWood, в 2022 году российский ЛПК столкнулся с беспрецедентным ухудшением финансовых показателей, это произошло на фоне снижения пиковых цен на лесопродукцию на мировом и внутреннем рынках в 2021 году и в период надвигающейся глобальной экономической рецессии.
В 2023–2024 годах наблюдалось постепенное восстановление лесного сектора, однако вернуться к значениям 2021 года не удалось. Наиболее пострадавшими сегментами ЛПК за последние 3 года стали:
- Производство фанеры — сокращение на 23%, с 4,6 млн куб. м в 2021 году до 3,5 млн куб. м в 2024 году (экспорт снизился на 44%, с 3 млн куб. м до 1,7 млн куб. м).
- Производство пеллет — падение на 53%, с 3,2 млн тонн в 2021 году до 1,5 млн тонн в 2024 году (экспорт упал на 75%, с 2,4 млн тонн до 600 тыс. тонн).
- Производство пиломатериалов — сокращение на 11%, с 44,2 млн куб. м в 2021 году до 39,6 млн куб. м в 2024 году (экспорт уменьшился на 29%, с 30,3 млн куб. м до 21,4 млн куб. м ).