Судостроение и электроника: какое производство активно развивают в Петербурге

Руководитель комитета по промышленности, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов заявил, что среди самых активно развивающихся сфер производства в городе — радиоэлектроника и судопроизводство, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«У нас очень активно развивается судостроение, особенно с учетом тех планов, которые компания ОСК огласила на ПМЭФ на предстоящие 2-3 года. Активно развивается радиоэлектроника, растет выпуск беспилотников на петербургских предприятиях. Некоторые из компаний — совсем молодые, но за счет их работы Петербург сегодня занимает в стране до трети рынка выпуска дронов», — сказал глава ведомства.

Среди других динамичных сфер — фармацевтическая и машиностроение, энергомашиностроение, электроника и микроэлектроника.

Власти Северной столицы рассчитывают в следующем году выпустить более 50 тыс. автомобилей. В будущем году также планируют запустить производство на бывшем заводе General Motors.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.