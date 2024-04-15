Суд взыскал 114,8 миллиона евро со структур трейдера Glencore

Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с четырех структур международного трейдера Glencore около 114,8 млн евро или 11,4 млрд рублей, сообщает РИА Новости .

Ответчиками в суде стали такие компании, как холдинговая Glencore PLC, британская Glencore UK Ltd, швейцарская Glencore International AG.

В суде было принято решение отклонить единственное требование истца – об обязании Glencore PLC раскрыть информацию о ее бенефициарных владельцах.

Причиной спора стал договор о поставке швейцарской компанией нефти британской Glencore Energy UK Ltd.

Покупатель нефть не оплатил, что означает нарушение правил, которые применялись российским подсанкционным лицам.