Суд в Люберцах признал законным использование земельных участков предпринимателем

Арбитражный суд Московской области в феврале 2025 года отказал администрации городского округа Люберцы в иске о признании использования земельных участков предпринимателем незаконным. Позиция уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области поддержала доводы бизнесмена, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В феврале 2025 года администрация городского округа Люберцы провела обследование двух земельных участков, один из которых находился в собственности предпринимателя, а другой — в долгосрочной аренде у муниципального образования.

По итогам проверки администрация пришла к выводу о несоответствии использования нежилых зданий установленному виду разрешенного использования земель. В связи с этим органы местного самоуправления обратились в Арбитражный суд Московской области с иском о признании использования участков незаконным.

Предприниматель обратился за поддержкой к исполняющему обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталье Чудаковой. По ходатайству бизнесмена суд привлек уполномоченного к участию в деле.

В ходе судебного заседания бизнес-омбудсмен представил позицию в поддержку предпринимателя.

Арбитражный суд Московской области отказал администрации в удовлетворении исковых требований и подтвердил законность использования земельных участков.

Жалобы предпринимателей принимаются по почте, электронной почте, через контакт-центр или в общественной приемной уполномоченного в муниципальных образованиях Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.