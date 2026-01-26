Суд подтвердил включение ООО «Реанимация» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о включении ООО «Реанимация» в реестр недобросовестных поставщиков после одностороннего отказа компании от исполнения контракта, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Арбитражный суд города Москвы рассмотрел дело по иску ООО «Реанимация» и подтвердил законность решения Московского областного УФАС России о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Поводом для разбирательства стало обращение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля». Учреждение сообщило о том, что ООО «Реанимация» в одностороннем порядке отказалось от исполнения контракта на поставку медицинских изделий.

По итогам рассмотрения жалобы антимонопольное ведомство признало действия компании нарушающими законодательство и приняло решение о включении сведений о ней в реестр недобросовестных поставщиков.

ООО «Реанимация» попыталось оспорить это решение в суде, однако Арбитражный суд Москвы отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил правомерность действий УФАС.

