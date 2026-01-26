Суд подтвердил включение ООО «ПСК Маммонт» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС о включении ООО «ПСК Маммонт» в реестр недобросовестных поставщиков после одностороннего отказа компании от исполнения контракта, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Арбитражный суд Московского округа рассмотрел дело по жалобе ООО «ПСК Маммонт» и подтвердил законность решения Московского областного УФАС России о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее администрация Одинцовского городского округа Московской области обратилась в антимонопольное ведомство с просьбой внести сведения о компании в реестр из-за одностороннего отказа от исполнения контракта на ремонт хоккейной коробки. По итогам рассмотрения обращения управление признало действия ООО «ПСК Маммонт» нарушающими закон и приняло решение о включении компании в реестр.

ООО «ПСК Маммонт» попыталось оспорить это решение в суде, однако Арбитражный суд Московского округа отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил обоснованность позиции антимонопольного органа.

