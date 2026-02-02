Суд подтвердил включение ООО «Элнова» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о включении ООО «Элнова» в реестр недобросовестных поставщиков после обращения аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Арбитражный суд города Москвы рассмотрел дело по жалобе ООО «Элнова» и подтвердил законность решения Московского областного УФАС России о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее в УФАС поступило обращение от акционерного общества «Международный аэропорт Шереметьево». Поводом стал односторонний отказ ООО «Элнова» от исполнения контракта на поставку источников бесперебойного питания.

По итогам проверки антимонопольное ведомство признало действия компании нарушающими закон и приняло решение о включении сведений о ней в реестр. ООО «Элнова» попыталось оспорить это решение в суде, однако Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований компании и подтвердил обоснованность позиции УФАС.

