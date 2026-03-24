Суд подтвердил нарушение конкуренции в Дмитровском округе

Поводом для разбирательства стало обращение индивидуального предпринимателя. В заявлении указывались возможные нарушения при предоставлении права на организацию ярмарок в Дмитровском муниципальном округе Московской области.

После проверки Московское областное УФАС возбудило дело и признало администрацию Дмитровского округа нарушившей Закон о защите конкуренции. По данным ведомства, действия органа местного самоуправления привели к ограничению конкуренции.

Администрация не согласилась с решением и обжаловала его в суде. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность выводов антимонопольного органа.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.