Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ПАО «КМЗ»

Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ПАО «КМЗ» закона о закупках, об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступила жалоба ООО «МСК Актив» на действия ПАО «КМЗ» при проведении ООО «АСТ ГОЗ» закрытого запроса котировок в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объектов строительства заказчика.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «МСК Актив» обоснованной и выдало заказчику и оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением управления и обратился в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ПАО «КМЗ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.