Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Дика»

Суд признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении ООО «Дика» к административной ответственности. Обществу надлежит выплатить штраф в размере более 4 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства было принято решение о признании в действиях индивидуального предпринимателя и ООО «Дика» нарушения антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цены на электронном аукционе.

На основании принятого решения управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении ООО «Дика» к административной ответственности в виде штрафа в размере более 4 млн рублей.

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Дика» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.

В Московской области также работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.