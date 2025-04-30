Суд обязал Wintershall Dea приостановить разбирательство за рубежом

Арбитражный суд Москвы встал на сторону Генеральной прокуратуры и удовлетворил иск по делу о запрете судебного разбирательства Wintershall Dea GmbH против России в международном арбитраже, сообщает «Интерфакс» .

Суд вынес решение о приостановке всех действий, связанных с арбитражным разбирательством компании Wintershall Dea против России. Решение касается дела, основанного на Договоре к Энергетической хартии, и относится к указам президента РФ Владимира Путина, выпущенным 19 декабря 2023 года.

Постоянная палата третейского суда, а также юридическая фирма Aurelius Cotta и арбитры Шарль Понсэ, Хамид Гарави и Олуфунке Адекойя должны прекратить любые процедуры, поддерживающие это арбитражное разбирательство. Запрет также распространяется на директоров, официальных представителей и других лиц, связанных с упомянутыми сторонами.

В случае нарушения судебного запрета, прокуратура настаивает на взыскании штрафа в размере 7,5 млрд евро с каждого из ответчиков в пользу государственного бюджета РФ. Кроме того, в процессе участвуют такие третьи лица, как «Газпром» и Министерство энергетики РФ. Генпрокуратура выражает уверенность в том, что обстоятельства дела не позволяют арбитрам действовать независимо и непредвзято.