Суд обязал СП Airbus и Bombardier вернуть 26,1 млн долларов «Ростеху»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск лизинговой компании «Ильюшин финанс и Ко» (ИФК), входящей в госкорпорацию «Ростех», к Airbus Canada Limited Partnership на сумму более 26,1 млн долларов, передает РИА Новости .

Иск был подан в ноябре 2023 года и требовал расторжения договора и возврата аванса по поставке 14 воздушных судов.

ИФК обратилась в московский суд из-за санкций, наложенных на «Ростех» и его «дочки», которые мешали проведению разбирательств по договору в Лондонском международном третейском суде.

В ответ на временный запрет на инициирование разбирательства в Великобритании суд в Москве удовлетворил требование ИФК о запрете Airbus Canada Limited Partnership судиться за рубежом. Решение суда пока не опубликовано.