Суд обязал «Почта Банк» выплатить 500 тыс рублей штрафа

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа в 500 тыс. рублей, назначенного АО «Почта Банк» за рассылку рекламы без согласия гражданина, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом для возбуждения административного дела стало обращение гражданина. В заявлении указывалось, что банк направлял рекламные СМС-сообщения и совершал телефонные звонки без предварительного согласия на получение рекламы.

По итогам рассмотрения дела Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы признало АО «Почта Банк» нарушившим Закон о рекламе. Компании назначили административный штраф в размере 500 тыс. рублей.

Банк не согласился с постановлением и оспорил его в суде. Однако Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного органа.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

