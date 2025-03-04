Субъекты МСП Подмосковья станут участниками международной выставки

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что она направлена на продвижение пищевой продукции, установление новых бизнес-контактов и обмен опытом. На выставке ожидается участие более 300 компаний из разных стран, охватывающих все сегменты пищевой и перерабатывающей отрасли, включая мясную, молочную, хлебобулочную продукцию, напитки и упаковку. Основные направления мероприятия включают производство и переработку продуктов питания, технологии хранения и упаковки, а также новые методы обеспечения качества и безопасности продуктов. Планируется проведение семинаров, мастер-классов и консультаций с участием экспертов отрасли, предусмотрены выставочные стенды для демонстрации инновационной продукции и технологий.

UzFood 2025 предоставляет возможности для налаживания партнерских отношений, расширения дистрибьюторской сети и оценки конкурентоспособности продукции на международном рынке.

Форум будет длиться с 8 по 10 апреля 2025 года в Ташкенте (Узбекистан). Подать заявку на участие можно по ссылке, также получить ответы на свои вопросы можно у ответственного менеджера фонда Матвеевой Ольги по номеру телефона +7 (495)150-39-41 (доб. 11) или почте matveeva@exportmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.