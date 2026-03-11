Ступино, Серпухов и Истра лидируют по числу лотов на продажу в Подмосковье

За неделю со 2 по 6 марта 2026 года в Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 142 объекта. Больше всего лотов представили в округах Ступино, Серпухов и Истра, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В настоящее время в заявочной кампании размещено более 230 лотов в городском округе Ступино, свыше 20 — в Серпухове и более 95 — в муниципальном округе Истра.

В частности, в Ступине предлагается в аренду земельный участок площадью 10 соток в селе Сапроново для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды составляет 20 лет, начальная цена ежегодной платы — 40 336,8 рубля.

С начала 2026 года победителям аукционов в Ступине передали в аренду 31 земельный участок и 25 — в собственность. В Серпухове предоставили 2 участка в аренду и 15 — в собственность, в Истре — 13 в аренду и 17 в собственность.

Информация о выставленных объектах размещена на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ. В телеграм-канале комитета публикуют подборки актуальных лотов и инструкции по участию в аукционах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.