Студентов Подмосковья пригласили в аграрное реалити-шоу

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Студентов аграрных вузов Подмосковья пригласили принять участие в реалити-шоу «Практиканты. 3 сезон». Проект при поддержке Минсельхоза России позволяет пройти практику на ведущих предприятиях и подать заявку до 22 июня, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Реалити-шоу «Практиканты. 3 сезон» предлагает студентам аграрных специальностей пройти производственную практику в необычном формате. Вместо стандартного отчета участники смогут представить историю своего профессионального становления на камеру и продемонстрировать навыки широкой аудитории. Проект реализуется при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и продолжает традиции предыдущих сезонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.