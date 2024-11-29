Структура Максимова решила купить часть активов F.A.C.C.T.

Фонд «Сайберус» совместно с группой частных инвесторов решили купить часть активов F.A.C.C.T., персоналу компании пообещали сохранить рабочие места в новой организации, название которой объявят в конце сделки, пишет РБК .

Официальное наименование формирующейся структуры планируют раскрыть при завершении транзакции в начале 2025 года. Примечательно, что будущая компания намерена выйти за пределы российского рынка и будет функционировать под новым брендом.

Данная сделка предполагает частичное приобретение активов F.A.C.C.T., которые будут интегрированы в создаваемое предприятие под руководством фонда «Сайберус» и привлеченных инвесторов.

В 2021 году успешный предприниматель Юрий Максимов, один из основателей известной компании Positive Technologies (входит в «Группу Позитив»), основал АО «Сайберус». По оценке Forbes, Максимов входит в тройку самых богатых программистов-миллиардеров России, а возглавляемая им «Группа Позитив» достигла капитализации свыше 120 млрд рублей на Московской бирже.

В результате недавней реструктуризации контрольный пакет в размере 53% перейдет группе частных инвесторов из сферы информационной безопасности, при этом доля каждого не превысит 10%. Компания «Сайберус» сохранит за собой существенный пакет в 47%. Финансовые детали транзакции стороны решили не разглашать, как и персональные данные новых инвесторов, ограничившись лишь указанием на их профессиональную принадлежность к различным сегментам индустрии кибербезопасности.

Компания «Сайберус» владеет несколькими значимыми проектами, включая «Кибердом», «Кибериспытание», CyberOK, а также имеет инвестиции в EveryTag и образовательный проект CyberED. Уникальность бизнес-модели заключается в том, что компания действует как инвестиционный фонд: владельцы бизнесов в сфере кибербезопасности могут стать совладельцами «Сайберус», обменяв часть своих активов на долю в компании.

Что касается F.A.C.C.T., эта организация появилась в результате реструктуризации российского подразделения Group-IB — известного игрока на рынке информационной безопасности, который ведет свою историю с 2003 года.