Стратегию развития Ленинского округа обсудили на бизнес-завтраке с предпринимателями

На традиционном бизнес-завтраке глава Ленинского округа Станислав Каторов обсудил с представителями предпринимательского сообщества перспективы муниципалитета, основные направления экономической политики, разработку программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры округа и создание новых рабочих мест. Участники встречи также рассмотрели тему формирования совета директоров промышленных предприятий Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

На мероприятие были приглашены руководители крупных предприятий, депутаты, представители администрации и филиала Торгово-промышленной палаты, а также члены экспертной группы — представители Группы «Самолет» и Высшей школы экономики, при участии которых ведется разработка стратегии развития Ленинского городского округа на ближайшее десятилетие. С этой темы была начата деловая беседа. В приветственном слове Станислав Каторов подчеркнул важность участия предпринимателей в определении стратегии, первый этап которой будет разработан до конца года и определит вектор развития муниципалитета на ближайшие 10 лет.

«Основной вызов, который встает перед нами, — недостаток качественных, высокооплачиваемых рабочих мест. И для того, чтобы этот недостаток превратить в свою силу, наша задача — определить те точки роста, где могут появиться новые рабочие места. Для этого нам нужно четко представлять, в каких направлениях будет развиваться округ, планировать создание зон развития промышленности, малого бизнеса, индустриальных парков, технопарков, производственных площадок. В этом плане для нас очень важно мнение бизнеса, который определяет среду для развития округа», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Он добавил, что в настоящее время прорабатывается стратегия развития муниципалитета до 2035 года. Параллельно с этим разрабатываются материалы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры округа. Стратегия утверждается Советом депутатов, после ее утверждения в 2026 году начнется разработка мастер-плана территории с определением промышленных, коммерческих, жилых и рекреационных зон.

«В Ленинском округе стремительно растет население. Сейчас его численность составляет 342 130 человек — это подтвержденный факт. В связи с этим нам необходимо развивать социальную инфраструктуру: строить школы, детсады, дороги, и, чтобы обеспечить доходную часть, способную к софинансированию строительства этих объектов, нам необходимо создавать рабочие места. Сейчас трудовая миграция в Ленинском округе составляет 60 процентов трудоспособного населения — это очень много. Вот почему ключевой нашей темой являются точки роста — конкретные площадки, где мы видим перспективу создания рабочих мест, — индустриальные и технопарки, а также востребованные площадки „лайт индастриал“», — рассказала заместитель главы городского округа Анастасия Гайлиш.

В краткой презентации она привела анонс основных действующих и проектируемых промышленных площадок: в их числе строящийся государственный индустриальный парк «Титан», где часть предприятий откроется уже в 2027 году; два действующих технопарка, а также планируемый к строительству частный индустриальный парк с условным названием «Виларт» площадью 105 гектаров. Реализация этих проектов позволит создать более 10 000 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.