Стратегию развития до 2036 года определили в Астраханской области
Стратегию социально-экономического развития на 10 лет представили в Астрахани
На заседании Регионального совета был представлен план по актуализации Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на ближайшие 10 лет, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу губернатора Астраханской области.
В мероприятии, проходившем под руководством губернатора Игоря Бабушкина, приняли участие члены правительства и главы муниципалитетов.
Как подчеркнул глава региона, предложенный документ согласован с общенациональными целями развития страны.
«Это главный документ стратегического планирования, который будет определять ориентиры развития на перспективу до 2036 года. Он синхронизирован с национальными целями развития России», — отметил Игорь Бабушкин.
