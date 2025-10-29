Стратегию развития до 2036 года определили в Астраханской области

сегодня в 22:00

Стратегию социально-экономического развития на 10 лет представили в Астрахани

На заседании Регионального совета был представлен план по актуализации Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на ближайшие 10 лет, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу губернатора Астраханской области.

В мероприятии, проходившем под руководством губернатора Игоря Бабушкина, приняли участие члены правительства и главы муниципалитетов.

Как подчеркнул глава региона, предложенный документ согласован с общенациональными целями развития страны.

«Это главный документ стратегического планирования, который будет определять ориентиры развития на перспективу до 2036 года. Он синхронизирован с национальными целями развития России», — отметил Игорь Бабушкин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.