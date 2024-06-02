Страны ОПЕК+ продлили нефтяную сделку на 2025 г

ОПЕК+ продлит соглашение о сокращении добычи нефти на весь 2025 год. Нефтяная сделка, без учета добровольных сокращений ряда стран, ранее была рассчитана до конца этого года, сообщает РБК.

Общая квота стран на следующий год была повышена. До этого разрешенный уровень добычи нефти всех участников ОПЕК+ был на уровне 39,425 млн барр. в сутки.

С января 2025 года эта квота увеличится на 300 тыс. барр. из-за ОАЭ и составит 39,725 млн барр. в сутки.

Увеличение будут осуществляться поэтапно, начиная с января 2025 года и до конца сентября 2025 года, целевой уровень производства для ОАЭ в 2025 году будет на уровне 3,519 млн барр. в сутки.

Свое решение альянс объяснил стремлением поддерживать стабильность рынка нефти.