Страны ОПЕК+ превысили план добровольных сокращений нефти в мае

Государства, входящие в ОПЕК+, в прошлом месяце уменьшили добычу нефти на 40 тыс. б/с, до 34,55 млн б/с, но превысили план с учетом добровольных сокращений на 630 тыс. б/с, сообщает ТАСС .

В отчете Международного энергетического агентства (МЭА) отмечено, что целевой уровень добычи на последний весенний месяц был 33,92 млн б/с, а реальная добыча составила 34,55 млн б/с.

Больше всех обязательства по добыче превышают Объединенные Арабские Эмираты (на 340 тыс. б/с), Ирак (на 280 тыс. б/с) и Российская Федерация (на 170 тыс. б/с).

С первого квартала текущего года несколько государств ОПЕК+, в том числе РФ и Саудовская Аравия, добровольно снижают добычу черного золота суммарно на 2,2 млн б/с. Это нужно для балансировки рынка.

Сначала такая мера мера должна была действовать только в первом квартале года, но потом ее продлили на второй и на третий квартал.