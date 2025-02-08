Страны Балтики вышли из единого энергокольца с Россией и Белоруссией

После выхода балтийских стран из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией Калининградская область успешно перешла на автономное энергоснабжение. Это произошло 8 февраля, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ .

Регион оказался полностью готов к такому переходу благодаря заранее принятым мерам руководства страны. Электростанции области генерируют суммарную мощность в 1,88 ГВт, что гарантирует бесперебойное энергообеспечение населения при любых условиях, поскольку это более чем вдвое превышает максимальные потребности региона в электроэнергии.

За пятилетний период испытаний энергосистема Калининградской области доказала свою способность к автономной работе. Масштабное обновление энергетического комплекса региона включило не только модернизацию сетевой инфраструктуры, но и возведение 4 современных теплоэлектростанций.

С 2016 по 2020 год были введены в эксплуатацию Прегольская, Приморская, Талаховская и Маяковская ТЭС, что существенно укрепило энергетическую независимость области.