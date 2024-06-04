Стране нужны умелые переговорщики: в России появилась новая профессия

сегодня в 10:45

Глава центра правопорядка в столице и Московской области Александр Хаминский заявил, что Минтруд России разработал профессиональный стандарт для специалистов в сфере финансовой дипломатии. По словам юриста, ранее в стране не было такой профессии, сообщает NEWS.ru .

Хаминский отметил, что новый проект профессионального стандарта появился на портале проектов нормативных правовых актов. Новая профессия дословно называется «Специалист в области финансовой дипломатии (финансовый дипломат)», отметил юрист.

«Соответственно возрастает потребность в квалифицированных специалистах-аналитиках, специалистах-переговорщиках, специалистов в области медиации, которые могут работать в области финансовой дипломатии в объединениях бизнеса», — пояснил руководитель центра правопорядка.

По словам Хаминского, финдипломаты должны обеспечивать процессы финансовых отношений, чтобы компании наращивали свою конкурентоспособность.