Страхование и инвестиции: перечислены инструменты по планированию пенсии

Основатель компании «Страховой брокер Amsec24» Антон Мельцов перечислил основные инструменты по планированию пенсии: самостоятельное перечисление взносов, банковская услуга страхования жизни и инвестиции в акции, облигации и паевые фонды, сообщает «ФедералПресс» .

«Можно воспользоваться услугой накопительного страхования жизни. Инструмент сочетает страхование и формирование капитала: регулярные взносы со временем превращаются в гарантированные выплаты после выхода на пенсию», — сказал эксперт.

По его словам, инвестиции требуют определенной дополнительной работы — оценки рисков и отдельного внимания. Однако чем раньше начать делать такие вклады, тем больше можно накопить при помощи роста активов и процентов.

Иногда помощь в этом вопросе оказывают работодатели: некоторые компании предлагают корпоративные пенсионные фонды с дополнительным софинансированием.