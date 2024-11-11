Страхи в голове: эксперт рассказала о препятствиях к открытию бизнеса

Предприниматель в сфере консалтинга, финансовый эксперт Светлана Петрова заявила, что часто люди боятся открыть собственное дело из-за сомнений близких и по другим причинам — чаще всего психологическим, сообщает «Секрет фирмы».

По ее словам, можно назвать несколько основных барьеров: недостаток знаний в выбранной сфере, денежные потери, сомнения в востребованности продукта на рынке, разорение и долги.

При этом есть несколько аспектов, создающих неопределенную и тревожную атмосферу, среди которых частота изменений в законодательстве, растущая конкуренция и сложности с налогами, подчеркнула эксперт.

Однако на самом деле все проблемы преодолимы, также отметила Петрова. Почувствовать себя увереннее на первом этапе могут бизнес-сообщество и поддержка других предпринимателей, снизить финансовые риски помогут создание бизнес-плана и детальные анализы, а определить востребованность продукта — исследование целевой аудитории и тестирование идей.