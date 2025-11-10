Стоматологические микроскопы будут собирать в индустриальном парке Подмосковья

Компания «Фирма БСТ-3», официальный дистрибьютор стоматологических микроскопов ZUMAX в России — одного из крупнейших производителей операционных микроскопов в мире, приобрела помещение площадью 600 кв. м в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На новой площадке планируется организовать сборку и сервисное обслуживание операционных и стоматологических микроскопов ZUMAX, используемых в хирургии, стоматологии, оториноларингологии и нейрохирургии. Проект предполагает локализацию сборки наиболее востребованных моделей с ежегодным объемом выпуска до 200 единиц оборудования.

«Общий объем инвестиций в проект оценивается в 120 млн рублей. На площадке будет создано до 25 высокотехнологичных рабочих мест для инженеров-сборщиков, оптиков, специалистов по контролю качества и техническому обслуживанию. Запуск первой очереди запланирован на середину 2026 года», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее компания не имела собственных производственных мощностей в Подмосковье. Новый объект в «Есипово» станет первой производственной базой компании «Фирма БСТ-3» в России и ключевым шагом по развитию локализации и импортозамещения в сфере медицинской оптики.

«Покупка объекта является частью стратегии долгосрочного развития ZUMAX, направленной на постепенную локализацию технологических процессов в России, расширение производственного потенциала и повышение уровня независимости от внешних поставок. Расположение обеспечивает оперативную логистику поставок и транспортную доступность для сотрудников, а наличие сильных резидентов создает благоприятную деловую среду и условия для технологического партнерства», — прокомментировал Олег Бронин, основатель компании «Фирма БСТ-3» и ZUMAX RUSSIA.

Компания «Фирма БСТ-3» занимается обеспечением медицинских учреждений современным стоматологическим оборудованием от отечественных и зарубежных производителей, а также оказывает услуги по сервисному обслуживанию и ремонту.

«Для развития бизнеса и высокотехнологичного производства требуются современные промышленные помещения с готовой инженерной инфраструктурой. Уникальное расположение, промышленная инфраструктура и цифровые сервисы делают парк интересным с точки зрения перспективного развития, а гибкие форматы обеспечивают возможность выбора для резидента под любые его задачи», — подчеркнул партнер ХСА Артем Петрухин.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что медучреждения региона приняли почти 3,6 тыс. единиц оборудования с начала года. Оснащение больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В Подмосковье последовательно решают задачу укрепления здоровья жителей, которую поставил президент. Власти реализуют комплекс мероприятий в здравоохранении, чтобы в каждом населенном пункте человек мог получить качественную медицинскую помощь.

«Продолжаем строить, капитально ремонтировать и приводить к единому стандарту больницы и поликлиники, привлекаем высококвалифицированных, в том числе узких специалистов, предлагая им различные меры поддержки. И, конечно, обновляем медицинское оборудование. С начала года в подмосковные медучреждения поставили 3579 единиц, в том числе 75 — тяжелого оборудования», — сказал Воробьев.