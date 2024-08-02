Столица заключила 3 межрегиональных офсетных контракта

По долгосрочным контрактам со встречными инвестиционными обязательствами Москва получит продукцию для автодорожного строительства и благоустройства. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы активно развиваем государственно-частное партнерство и расширяем успешные практики на другие регионы. Сегодня почти 80% от общего числа российских офсетов заключено в Москве. Кроме того, столица первой среди регионов России начала заключать межрегиональные офсетные контракты», — сказал Максим Ликсутов.

Он добавил, что на сегодняшний день столица заключила 3 межсубъектных договора в области дорожного строительства и благоустройства.

Первым межрегиональным офсетным контрактом оказался заключенный с Республикой Карелия. Контракт предполагает локализацию в Карелии на средства инвестора производства щебня для строительства дорог в Москве. Столица же со своей стороны гарантировала закупку порядка 13,7 млн т щебня на протяжении 10 лет.

Другой контракт, заключенный на поставку посадочных материалов для тюльпанов, подразумевает модернизацию действующего или создание нового производства в Оренбургской области. Регионы обязались приобретать продукцию завода на протяжении 10 лет. Объем закупок оценивают в 2,5 млрд рублей. Всего на протяжении срока контракта инвестор будет должен поставить порядка 104,8 млн луковиц. Благодаря реализации офсетного контракта решится проблема импортозамещения — на данный момент луковицы тюльпанов запрещено ввозить в Россию.

Согласно условиям офсетного контракта по поставке стабилизирующей добавки к щебеночно-мастичным афальтобетонам, которую используют для повышения прочности дорожного полотна, инвестор обязуется в течение 2 лет создать такое производство на территории Владимирской области. Регионы будут приобретать около 7,9 тыс. т продукции завода каждый год на протяжении 10 лет.

«С 2017 года Москва заключила 22 офсетных контракта на поставку лекарств и медицинских изделий, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, коммунальной техники и другой важной для города продукции с общим объемом закупки около 413 млрд рублей», — сказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что благодаря механизму офсета можно гарантированно получить спрос на выпускаемую продукцию и привлечь дополнительные средства в развитие импортозамещающих высокотехнологичных производств. Всего за счет офсетов в Москве появится порядка 7 тыс. новых рабочих мест.

По 8 офсетам уже начали поставки продукции для нужд Москвы. Столица получает детское питание для молочных кухонь, медизделия и лекарственные препараты.