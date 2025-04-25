Столица выводит на рынок инновационное цифровое оборудование

Москва занимает ведущее место в обеспечении производственных мощностей России. Город активно внедряет передовые решения и развивает инновационный потенциал, выводя на рынок современные модели высокотехнологичной техники, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что предприятия столицы выпускают новые станки и машины, модернизируют производственные площадки и укрепляют свои рыночные позиции.

«В этом компаниям помогает созданный по поручению мэра Москвы Сергея Собянина широкий набор инструментов поддержки. За первые два месяца 2025 года московские компании при содействии города на четверть увеличили выпуск оборудования и машин», — рассказал Ликсутов.

Столица демонстрирует высокий уровень локализации и импортозамещения в различных сферах — от высоких технологий до производства специализированного оборудования. Компании показывают значительный рост, предлагая конкурентоспособную продукцию для разных отраслей экономики.

«Инновационные разработки московских предприятий востребованы в таких сферах, как машиностроение, сельское хозяйство, медицина и многих других», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что в январе и феврале текущего года московские компании отгрузили продукции более чем на 28,7 млрд рублей.

Одним из примеров успешных отечественных разработок стало новое поколение сканирующих систем от корпорации «ЭЛАР» — лидера в производстве радиоэлектроники и систем долговременного хранения данных.

Компания представила высокоточные сканеры, предназначенные для оцифровки документов, книг и архивных материалов любого формата, включая сшитые и поврежденные экземпляры.

«Преимущество разработки — лазерная технология 3D-измерения оригинала, при котором система анализирует высотный профиль с помощью 60 опорных точек, в 20 раз превышает возможности зарубежных аналогов и обеспечивает беспрецедентную точность позиционирования и фокусировки», — пояснил директор департамента по маркетингу корпорации Артем Вартанян.

Сканер позволяет получать изображения высочайшего качества даже для материалов со сложной структурой, например, документов с плотным сшивом — текст в области корешка остается четким. Также устройство сохраняет детали картин в рамах, включая рельеф и надписи. Благодаря высокой детализации и надежности оборудование пользуется спросом у промышленных предприятий, музеев, библиотек и архивов. Разработка полностью российская и уже внесена в Реестр промышленной продукции, что подтверждает ее соответствие строгим стандартам.

Еще одной новинкой стал FFF-принтер для промышленной 3D-печати от московского производителя «ПИКАСО 3Д». Это решение позволяет эффективно работать с инженерными материалами. Встроенный модуль сушки и подачи филамента обеспечивает стабильность печати, что делает процесс предсказуемым даже при использовании сложных материалов.

Разработчики внедрили автоматическую компенсацию усадки материала, что снижает влияние человеческого фактора и ускоряет подготовку. Благодаря автовыравниванию платформы, контролю процесса и отслеживанию расхода материала принтер удобен и надежен в ежедневной эксплуатации.

Устройство входит в экосистему, ориентированную на работу с конструкционными материалами и разными типами поддержек, что позволяет адаптировать его под конкретные производственные задачи. Кроме того, компания разработала уникальный метод легкого удаления поддержек без повреждения поверхности деталей, что особенно важно для изделий сложной формы.

Как рассказал руководитель отдела по работе с промышленностью компании Вячеслав Ярцев, сейчас разработки предприятия отличаются безопасностью, легкостью использования офисного оборудования и профессиональным качеством 3D-принтеров.

«Мы уже подали заявки на патенты ряда технологий и технических решений в области аддитивного производства», — уточнил Ярцев.