Столица представила аналитический доклад по климатической повестке городов России

Столица представила аналитический доклад «Климатическая повестка городов России», а также онлайн-инструментарий, позволяющий городам проводить самодиагностику в области повышения качества жизни населения, противодействия изменениям климата и сокращения выбросов углекислого газа. Об этом на Российской энергетической неделе — 2024 сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Города играют важную роль в реализации национальных целей по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, в городской местности проживает около 75% населения России, в том числе треть — в крупных городах с населением более 500 тыс. человек. Аналитическое исследование „Климатическая повестка городов России“, подготовленное правительством Москвы, и онлайн-инструментарий исследования помогут городам оценить свои усилия по реализации климатической повестки, выявить сильные и слабые стороны реализуемых мер, подобрать эффективные практики», — отметила Мария Багреева.

Исследование оценивало работу 36 крупнейших российских городов по 5 ключевым направлениям, которые влияют на степень интенсивности выбросов парниковых газов. Это отходы, зеленые пространства, транспорт, потребление энергии и производство. При этом улучшение результатов в данных показателях оказывает влияние как на снижение выбросов парниковых газов, так и на повышение качества жизни в городах.

Заммэра подчеркнула, что анализируемые в исследовании показатели можно использовать в нескольких направлениях — для оценки качества работы администраций городов в ключевых для их жизнеобеспечения секторах, для мониторинга текущей ситуации, а также для целевых индикаторов во время разработки стратегий и планов низкоуглеродного развития.

По итогам исследования подготовили профили городов, в которых отразили результаты каждого из 5 направлений, а также сформировали итоговый индекс. Он демонстрирует суммарный прогресс в реализации климатической повестки.

Среди лидеров климатической повестки по городам-миллионникам России оказались Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москва. По городам с населением от 500 тыс. до 1 млн человек лидеры — Тюмень, Ставрополь, Набережные Челны, Ижевск и Балашиха.

Использование показателей городского уровня является особенностью исследования. Такая статистика доступна администрациям городов. Каждый город благодаря открытому онлайн-инструментарию, доступному на портале проекта (https://urbanclimate.moscow/), может проводить самодиагностику в соответствии с методологией исследования.

«Москва является лидером в России по многим направлениям внедрения принципов и инструментов устойчивого развития, переход столицы на траекторию устойчивого развития происходит во всех сферах городской жизни», — подчеркнула Мария Багреева.

Она уточнила, что с целью изучения опыта зарубежных и российских городов в столице проводят исследования сферы городской климатической политики.

В декабре прошлого года на Климатической конференции ООН в Дубае представили первый аналитический доклад «Климатическая повестка городов мира». А в августе этого года на форуме «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях» представили доклад по климатической повестке городов БРИКС. Методологию исследований высоко оценили российские и зарубежные эксперты в области противодействия изменениям климата.

Аналитический доклад «Климатическая повестка городов России» подготовили в партнерстве с ВЭБ.РФ, а его методологию адаптировали для применения в контексте городов России.

Методология исследования, онлайн-инструментарий для самодиагностики российских и зарубежных городов, а также аналитические доклады доступны на портале urbanclimate.moscow. (https://urbanclimate.moscow/)