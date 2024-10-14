Столица направит 23,9 млрд рублей на финансовую поддержку экономики

В следующем году планируем направить из городского бюджета 23,9 млрд рублей на прямую финансовую поддержку экономики в виде субсидий и грантов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Таким образом, город сфокусирует внимание на развитии высокотехнологичных предприятий и компаний, занятых производством критически важной продукции.

«Продолжим программы льготного кредитования, в том числе под залог интеллектуальной собственности, на инвестиционные цели. Еще одно направление — создание инфраструктуры для размещения новых производств. На эти цели в 2025 году планируем направить 60,7 млрд рублей», — написал градоначальник.

По его словам, в частности, на площадках промзон мегаполиса и ОЭЗ «Технополис Москва» продолжат возводить инфраструктуру для размещения компаний, выпускающих высокотехнологичную продукцию.

Помимо этого, среди ключевых объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, — комплекс зданий Национального космического центра.

«Наша компания активно использует инструменты, которые предоставляет Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства— они делают возможным расширение наших предприятий, позволяют сфокусироваться в том числе на инновационном развитии и в конечном итоге способствуют бесперебойному лекарственному обеспечению отечественных пациентов», — сказал директор по экономике здравоохранения группы компаний «Р-Фарм» Александр Быков.

Он добавил, что благодаря поддержке фонда компания запустила фармпредприятие общей площадью свыше 30 тыс. кв. м на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва». Для этого привлекли инвесткредит в размере 3 млрд рублей.

Как уточнил Быков, на предприятии уже выпускаются жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а еще создается база для разработки новых оригинальных препаратов.

Как рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы, программа компенсации части процентных ставок по инвестиционным кредитам была запущена в начале 2022 года. По программе льготного инвесткредитования от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) компания берет кредит на развитие, а фонд компенсирует часть затрат под 3% годовых на сумму до 3 млрд рублей и на срок до трех лет.