Столичный парламент принял бюджет Москвы на 2025–2027 годы

Положительное решение о принятии бюджета на ближайшие годы на пленарном заседании Мосгордумы озвучил спикер горпарламента Алексей Шапошников. Бюджет на 2025–2027 годы принят без каких-либо изменений.

«Общие объемы доходов по годам таковы: в 2025 году — 5,1 трлн рублей, в 2026 году — 5,4 трлн рублей, в 2027 году — 5,8 трлн рублей. <…> О расходах, они запланированы: на 2025 год в объеме 5,6 трлн рублей, на 2026 год — 5,8 трлн рублей, на 2027 год — 5,9 трлн рублей. <…> Дефицит бюджета составит: в 2025 году — 461 млрд рублей, в 2026 году — 353 млрд рублей; в 2027 году — 144 млрд рублей», — пояснила Зяббарова.

Согласно прогнозам, доходы московского бюджета за три предстоящих года прогнозируются с приростом в 6% ежегодно. При этом фактический объем дефицита может быть сокращен во время реализации бюджета, если в том числе удастся получить дополнительные средства, но нужны ли Москве будут кредитные деньги, покажет время. Использовать их без особой на то необходимости городские власти не планируют.