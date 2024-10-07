Столичные промышленники отмечают профессиональный праздник

В столице отмечают День промышленности. При поддержке города активно создаются новые высокотехнологичные производственные площадки, ведется модернизация исторических заводов и фабрик, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

За последние пять лет, несмотря на пандемию, санкции и другие сложности, объем производства обрабатывающих отраслей в столице увеличился более чем вдвое, продолжая расти.

«Особо отмечу работу столичных предприятий ОПК. В условиях специальной военной операции вы обеспечиваете всем необходимым наши Вооруженные силы, работаете в две-три смены. Спасибо работникам и ветеранам промышленных предприятий города за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие Москвы. Желаю крепкого здоровья и благополучия», — поделился градоначальник.

Как отметили в департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы, московская промышленность — это современные производственные площадки, новейшее оборудование, технологии и продукция высокого качества. Это открытия и достижения, инновации и безупречное качество выпускаемой продукции.

Отмечается, что кондитерские фабрики, которые входят в состав холдинга «Объединенные кондитеры», являются частью огромного промышленного комплекса столицы, сказал управляющий директор холдинга «Объединенные кондитеры» Алексей Орлов.

«Этот праздник могут считать по праву своим сотни тысяч тружеников промышленных предприятий. От всей души поздравляю всех московских промышленников с праздником и желаю каждому процветания, благополучия, покорения новых профессиональных и личных вершин. Благодаря мерам поддержки от столицы предприятия нашего холдинга вносят огромный вклад в одну из важнейших отраслей Москвы, пищевую отрасль», — уточнил Орлов.