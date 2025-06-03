Столичные производители увеличивают выпуск продукции из дерева

Предприятия столицы увеличивают производство разнообразных изделий из дерева, ориентируясь на экологические стандарты и потребности рынка, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Сейчас в городе выпускают широкий ассортимент такой продукции — от лестниц и дверей до мебели, отделочных материалов и другой востребованной продукции.

«Город активно развивает производственный потенциал для удовлетворения потребностей москвичей в качественной потребительской продукции. За первые 3 месяца 2025 года объем производства деревянных изделий вырос на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост обусловлен повышенным спросом жителей столицы на экологичные и энергоэффективные решения», — поделился Гарбузов.

Столичные компании оперативно реагируют на эти тенденции, внедряя инновационные технологии и расширяя ассортимент востребованных товаров. В первом квартале текущего года компании, специализирующиеся на производстве деревянных изделий, реализовали продукцию на сумму свыше 5,4 млрд рублей.

Так, мебельная фабрика INTERIO GRAND использует передовые технологии и экологичные материалы для создания высококачественной продукции. Ассортимент компании включает лестницы и двери разных стилей, шкафы, а также кресла, диваны и кровати — от стандартных до дизайнерских. Есть декоративные стеновые панели, кухонные гарнитуры, полки, столы и стеллажи. Также создается уникальная авторская мебель по индивидуальным эскизам для реализации самых смелых идей.

Современные методы обработки древесины позволяют формировать сложные конструкции и детали, достигая высокой точности благодаря применению современного оборудования и роботизированных систем. Компания активно сочетает дерево с другими экологически чистыми материалами — стеклом, металлом, камнем и кожей, расширяя ассортимент и повышая его разнообразие.

В первом квартале этого года объем отгрузки продукции составил около 50 млн рублей. В течение года компания планирует сохранить прошлогодний уровень производства — почти 500 млн рублей — а также начать строительство нового производственного комплекса площадью 10 тыс. кв. м, что позволит значительно расширить производственные мощности и укрепить позиции на рынке.

Также компания ArtBarnWood специализируется на производстве изделий из загорелого на солнце дерева, которое также называют восстановленным или амбарным. Используя этот уникальный материал, она создает безопасные, эстетичные и простые в установке элементы для домашнего интерьера. Амбарные доски отличаются высокой стабильностью и устойчивостью к деформации, что обеспечивает долговечность и надежность.

«В ассортименте компании представлены деревянные панели, амбарные доски, фальшбалки и двери, выполненные вручную с особым вниманием к качеству обработки. Продукция идеально подходит для оформления интерьеров в различных стилях — лофт, рустик, шале, экостиль и индустриальный. Все изделия изготавливаются из экологически чистого дерева, что делает их не только красивыми, но и безопасными для здоровья», — заявила гендиректор компании Анна-Юлия Макарова.

Еще одна компания представила на рынок умные беспроводные выключатели, которые позволяют управлять освещением, шторами, отоплением и сценариями в системе умного дома. Они выполнены из стабилизированного массива ценных пород дерева с ручной отделкой, что придает им элегантный вид.