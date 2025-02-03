Столичные производители нарастили производство и поставки аксессуаров

В столице работает свыше 320 предприятий легкой промышленности, которые занимаются выпуском головных уборов, ремней, сумок, чемоданов и других аксессуаров, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По итогам января-ноября прошлого года выпуск головных уборов вырос на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.

«Развитый в столице инвестклимат позволяет предприятиям стабильно наращивать объемы производства, расширять ассортимент продукции и удовлетворять спрос аудитории. В отрасли легкой промышленности работают более 320 компаний, которые по итогам января-ноября прошлого года на четверть нарастили объемы производства одежды по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Например, выпуск головных уборов вырос на 7,2%», — поделился Гарбузов.

Так, столичный производитель женских аксессуаров Cardinal & Margo в конце 2024 года на 25% увеличил выпуск головных уборов для зимнего периода, а также запустил в производство новую коллекцию с применением авторских технологий.

«В преддверии зимнего сезона 2024/2025 в наших планах было производство 15 тысяч зимних позиций, но спрос оказался значительно выше: мы увеличили объемы до 20 тысяч. Мы регулярно внедряем наши уникальные ноу-хау в производство. Наши шляпы не боятся воды и не мнутся. В прошлом году мы разработали новую, ручную технику окрашивания: пигмент наносится таким способом, что шляпа обретает эффект состаренности. В новом сезоне такой дизайн — на пике моды», — объяснила совладелец и дизайнер бренда шляп и головных уборов Ольга Долгополова.

Другая столичная компания B’alla выпускает авторские сумки по запатентованной системе с применением высоких технологий — это уникальные аксессуары, которые вырезаны вручную из дерева и оснащены портативным внутренним светом.

«В основе авторских сумок всегда лежит идея, вокруг которой строится вся концепция коллекции. Каждая сумка уникальна и создана в единственном экземпляре. В декабре 2024 года вышла новогодняя коллекция „Щелкунчик“, во время работы над которой были использованы горячая эмаль, фарфор, витражи в технике Тиффани, ручная роспись», — отметила дизайнер авторских сумок для бренда B’alla Алла Балагура.

Помимо этого, один из ведущих производителей оптики «Айкрафт» в прошлом году запустил автоматизированную конвейерную линию, создал дополнительные буферные зоны, а также оптимизировал маршрутизацию товаров.

«В рамках проекта в ближайшие три года будет реализован комплекс мероприятий по оптимизации всех производственных процессов. Наша компания регулярно внедряет различные новейшие высокотехнологичные разработки в свою производственную базу. Например, роботизированная линия по производству очков использует уникальное программное управление. И это единственное оборудование подобного класса на территории всей Восточной Европы», — резюмировал совладелец компании Вячеслав Валынкин.