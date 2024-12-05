Столичные производители наращивают выпуск лазерного оборудования

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Столичные промышленники за десять месяцев 2024 года смогли выпустить на 5,6% больше станков, машин и оборудования для обработки металлов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Росту объемов производства, расширения ассортимента и развитию предприятий способствуют в том числе развитые инструменты поддержки города.

«Свыше 340 предприятий машиностроительной отрасли выпускают агрегаты систем топливопитания, конвейерные линии, а также высокотехнологичные лазерные, металлорежущие станки и другую продукцию. Благоприятный инвестклимат столицы, меры поддержки станкостроительной отрасли позволяют компаниям поддерживать стабильный рост производства и предлагать рынку новые решения», — поделился Гарбузов.

Помимо этого, по его словам, в этом году в 2,4 раза увеличились отгрузки предприятий и составили почти 3 млрд рублей.

Предприятие «Лазеры и аппаратура» производит пять моделей серийных 5-координатных лазерных станков, которые необходимы для высокоточной обработки деталей, сложноконтурной резки и сварки. Московские машины пользуются популярностью у предприятий по всей стране.

«Новое поколение лазерных пятикоординатных обрабатывающих центров отвечает крайне высоким современным требованиям обработки и позволяет обеспечить высокотехнологичным производством дальнейшее развитие их собственных технологий и продукции. Благодаря высокой локализации разработки и сборки самих станков их достаточно быстро вывели в серийный выпуск, в котором на данный момент представлено 5 моделей. До 2027 года включительно на различные производства будет поставлено 40 таких станков», — прокомментировала гендиректор компании Анна Цыганцова.

Компания «Витулус СМЕ» разрабатывает и производит лазерные системы, занимается выпуском оборудования для очистки городских инфраструктурных объектов. Лазерная очистка позволяет сохранить поверхность без повреждений и удалить стойкие загрязнения.

Как подчеркнула генеральный директор компании Екатерина Слижевская, инновационные мобильные комплексы разработаны и производятся в столице из комплектующих отечественного производства.