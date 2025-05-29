Столичные компании наращивают производство здоровых продуктов питания

Компании столицы выпускают широкий перечень продуктов для тех, кто ведет здоровый и активный образ жизни, следит за питанием, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Московские производители предлагают линейки продуктов без глютена, сахара, молока или искусственных добавок, наращивают ассортимент и увеличивают объемы производства.

«Сегодня в пищевой отрасли Москвы действует более 320 компаний, которые изготавливают качественную и вкусную продукцию. Предприятия выпускают широкий ассортимент различных продуктов, в том числе и для тех, кто следит за питанием и придерживается диет. В первом квартале 2025 года компании произвели более 64 тысяч тонн муки из зерновых, овощных и других растительных культур, а также смеси из них и выпустили свыше 168 тонн зерновых продуктов для завтрака и других изделий из зерновых культур», — уточнил Гарбузов.

«Другой хлеб» производит продукцию со сбалансированным составом, которая является здоровой основой для быстрых завтраков. Компания изготавливает вафли без глютена из картофеля, батата, бананов, рисовой, овсяной, миндальной муки, а также низкоуглеводные булочки. В январе–марте предприятие значительно увеличило объем выпуска товаров.

«Любовь к своему делу и внимание к ингредиентам позволяют нам создавать по-настоящему особенные и здоровые блюда. Сейчас в нашем ассортименте есть продукты для любого питания, различных диет и лечебных протоколов. Мы видим, что спрос на здоровый и диетический рацион растет. Так, в первом квартале текущего года мы нарастили производство на 60%», — поделилась генеральный директор компании Виктория Вострилова.

Производственная компания «Фуд Рев» выпускает шоколадные батончики и конфеты с чистым натуральным составом без добавленного рафинированного сахара. Ранее предприятие расширило ассортимент и начало выпускать арахисовые и кокосовые конфеты с растительным маслом и магнием, способствующими снижению уровня тревоги и стресса.

Помимо этого, компания запустила линейку биологически активных добавок на основе уже знакомых покупателям батончиков без сахара с дополнительными источниками витаминов и микроэлементов. В составе присутствуют антиоксидант витамин С и железа фумарат.

Еще один производитель «Гранола.Лаб» выпускает готовые смеси для завтраков и питательные батончики. Компания специализируется на выпуске гранолы — готовой к употреблению смеси запеченных злаков, орехов, ягод, сухофруктов и других натуральных наполнителей. Продукт производится без добавления сахара и искусственных красителей.