Столичные компании активно внедряют роботизированные системы

Столичные компании внедряют искусственный интеллект, автоматизированные линии, а также различные роботизированные системы. Роботы на столичных предприятиях берут на себя самые физически тяжелые или монотонные задачи, а также помогают в инвентаризации складов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Промышленные роботы, как правило, используются на производствах для быстрых повторяющихся перемещений, например, для укладки продукции на поддоны, упаковки, а также высокоточной сборки, сварки, логистики и доставки. Они могут работать как автономно, так и в паре с человеком. Их применяют на московских фармацевтических, машиностроительных, кабельных заводах, в микроэлектронике и даже в пищевой промышленности. Стоит отметить, что в Москве выпускают и самих роботов, и другие решения для автоматизации — любое предприятие может подобрать себе различные системы столичного производства в „Банке технологий“», — поделился Овчинский.

Так, производитель дисплеев и интерактивного оборудования со статусом резидента ОЭЗ «Технополис Москва» — компания «Некс-Т» — внедрил на своей площадке роботизированный комплекс для автоматизации монтажа экранов и стекол сенсорных панелей. Система, выпущенная другим московским предприятием «Технорэд», была установлена в чистых помещениях компании для увеличения количества выпускаемой продукции, предотвращения возможных отклонений от технологических норм и повышения качества готовой продукции.

«Роботизированный комплекс выполняет операции сразу нескольких участков производства. Так, он точно располагает сенсорную область для обеспечения правильной работы устройства, подготавливает поверхность профиля ЖК-матрицы перед установкой чувствительной панели, наносит адгезивный состав и надежно фиксирует компоненты на завершающей стадии. Внедрение робота позволило более чем в 2,5 раза нарастить производительность участка, а также в 1,5 раза снизить используемую площадь при выполнении технологических операций», — подчеркнул генеральный директор компании Владимир Крикушенко.

На заводе ГК «Москабельмет», где выпускают различные типы кабелей, робот-манипулятор заменяет человека на тяжелых операциях: загружает металл в плавильную печь и прессы, обеспечивая бесперебойность и равномерность подачи сырья.

Еще одним столичным решением является промышленный робот НПО «Андроидная техника». Он также включен в «Банк технологий». Он способен работать как один, так и вместе с человеком, например, сортировать или перекладывать продукцию. Эти коллаборативные роботы могут действовать в общей рабочей зоне без необходимости ставить ограждения для безопасности сотрудников: система технического зрения робота предотвращает столкновение с препятствием, в том числе с сотрудником предприятия.

Для логистики и инвентаризации могут использоваться специальные беспилотники. Так, например, компания UVL Robotics выпускает дроны, которые считают товары быстрее человека и при этом не допускают ошибок.