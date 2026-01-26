Столичные экспортеры провели презентации в 22 странах в 2025 году

Столичные экспортеры при поддержке города провели презентации на крупнейших международных выставках и зарубежных бизнес-миссиях в 22 странах в 2025 году, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

С московскими брендами можно было ознакомиться на выставках в Белоруссии, Индии, Китае, Турции, Казахстане, Вьетнаме, ОАЭ и т. д. Мегаполис организовал для столичных предпринимателей больше 60 деловых выездов.

Московские экспортеры провели тысячи встреч с потенциальными партнерами и покупателями. Еще несколько делегаций, в том числе из Таиланда, Чили и Эфиопии, приезжали в Москву, чтобы увидеть профильную инфраструктуру и оценить возможности, которые город предоставляет бизнесу.

«Иностранные коллеги познакомились с проектами нашего технологического сектора, креативных индустрий, пищевой промышленности, туристической сферы и других отраслей», — рассказала Сергунина.

От инновационных разработок до сладостей

Благодаря поддержке Московского экспортного центра 700 столичных компаний приняло участие в таких крупных событиях, как Gitex Global в Дубае, Africa Health Excon в Каире, Bengaluru Tech Summit в Бангалоре и Vietfood & Beverage в Хошимине. Они заключили 301 контракт с партнерами из 47 стран на поставки высокотехнологичного оборудования, роботизированных систем, ИТ-решений и других товаров на общую сумму 11 млрд рублей.

На мероприятии SIAL в Шанхае один из производителей договорился об экспорте консервированных продуктов на 500 млн рублей, а кондитерская фабрика — на 97,5 млн рублей. Также московские предприниматели будут поставлять элементы для приборов МРТ в Казахстан. Контракт на их поставку превысил 15 млн рублей.

Центр международного сотрудничества

В прошлом году в Москве провели ряд масштабных международных деловых событий при участии ведущих экспертов более чем из 120 государств. Они обменивались опытом и лучшими практиками, заключали контракты и обсуждали возможности для совместных проектов.

Развитию технологической отрасли посвятили Международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего», третий форум о будущем городов БРИКС «Облачные города» и конференцию Moscow Startup Summit.

Представители творческого бизнеса приняли участие в форуме BRICS+ Fashion Summit, Московской международной неделе кино, неделе интерьера и дизайна, Издательской неделе и неделе креативных индустрий. Впервые в столице прошла Международная неделя видеоигр, в рамках которой открылся Московский кластер видеоигр и анимации.

Два крупных конгресса посвятили индустрии гостеприимства. Это OTOAI Convention, организованный ассоциацией операторов выездного туризма Индии при поддержке правительства Москвы, и Meet Global MICE Congress.

Креативный бизнес

При поддержке города производители видеоигр приняли участие в семи международных выставках, включая China Joy в Китае, IGDX в Индонезии и конференцию «Игровая индустрия» в Белоруссии. В результате подписано 36 контрактов на сумму свыше 1 млрд рублей на издание и продвижение московской продукции на мировом рынке.

Столичные издательства вновь посетили Шанхайскую международную детскую книжную ярмарку. Культурные учреждения, в числе которых Музей Москвы, Музей космонавтики и Московский зоопарк, провели переговоры на Китайской международной выставке лицензирования.

Кроме того, в сентябре столицу посетили эксперты из стран Азии и Ближнего Востока. В рамках конференции «Театр без границ: Москва и мир» они встретились с руководителями 23 городских театров, обсудили планы гастролей, участие творческих коллективов в зарубежных фестивалях и создание совместных спектаклей.

Индустрия гостеприимства

В 2025 году столичные представители туристической отрасли презентовали свои предложения в Индии, Китае, Белоруссии, Вьетнаме, Катаре, Бахрейне, Турции и Саудовской Аравии. Было проведено порядка 15 тысяч деловых встреч, заключено больше четырех тысяч контрактов и соглашений о партнерстве. По оценке игроков рынка, такое взаимодействие поспособствовало росту числа гостей на 17%. Для партнеров также провели ознакомительные туры по достопримечательностям Москвы.

