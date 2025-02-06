Столичные часовые заводы наращивают темпы производства и поставки

Московские промпредприятия за январь–ноябрь 2024-го увеличили производства часов в натуральном выражении почти на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Столичные промышленники производят широкий ассортимент продукции, которая пользуется популярностью по всей стране в самых разных отраслях.

«За январь–ноябрь прошлого года предприятия столицы выпустили 77 тыс. часов, что почти на 49% превышает показатели 2023-го. Кроме того, за этот же период они поставили заказчикам на 40% больше контрольно-измерительных и навигационных приборов. Такому развитию способствует благоприятный инвестклимат столицы», — уточнил Гарбузов.

Столичная компания «Полет-Хронос» производит и поставляет заказчикам часы и другие точные механизмы с 1997 года. Кроме того, уже более 8 лет на предприятии выпускают наручные часы для моряков — за прошлый год на заводе изготовили на 76% больше таких изделий, чем за аналогичный период 2023-го.

«Наша компания, одна из немногих в мире изготавливает корпуса наручных часов из фибергласса — стеклонаполненного полимера, очень прочного и легкого материала. Стандарты качества и признанный дизайн организации проверены временем. В 2024 году мы эстетически дополнили внешнее оформление хронометра — сделали прозрачный корпус из полимера, благодаря чему теперь можно наблюдать за работой механизма часов. За прошлый год мы нарастили объем продукции почти в 1,8 раза, отгрузив заказчикам порядка 30 тысяч изделий», — подчеркнул замгендиректора Алексей Ткаченко.

Другой столичный производитель часов «Слава» в 2024 году отметил свое столетие и выпустил к юбилею 10 лимитированных коллекций.

«В 2024 году нашей часовой марке исполнилось 100 лет. За век существования наши часы стали флагманом отраслевой промышленности и новатором в часовом деле. Прошедший год был насыщен важными событиями и достижениями. Например, мы выпустили 10 лимитированных коллекций, одна из которых была распродана за 7 минут. „Слава-Погоня“ также стали Лучшими Российскими Часами — 2024 года, по мнению народного голосования. Это высокая и заслуженная награда для нашего бренда», — резюмировал гендиректор Павел Гранкин.