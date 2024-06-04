Столичные бренды нарастили производство одежды за пять лет

За последние пять лет столичные производители одежды показали рекордный рост в 62,4 раза, сообщил руководитель мосоквского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На сегодняшний день в городе функционируют более 320 предприятий легкой промышленности.

«Только в прошлом году предприятия увеличили выпуск одежды более чем в 3,5 раза. В этом году производства также продолжили наращивать мощности. Например, ежедневно в Москве выпускают почти 28,3 тыс. наименований спецодежды, 7,9 тыс. пар обуви, 3,8 тыс. спортивных костюмов, 2,3 тыс. футболок, 1,5 тыс. головных уборов», – уточнил Владислав Овчинский.

Среди городских производителей – компания «ПЛНБ Джинс», которая по сравнению с 2023 годом нарастила объем производства на 40%. В ассортименте: джинсы, брюки, шорты, трикотаж и аксессуары.

Столичное предприятие Pink Bus выпускает одежду, текстильную продукцию для дома, сумки и аксессуары.

«За первый квартал мы отшили более 115 тыс. футболок – а это более 23 тонн ткани. Мы значительно нарастили выпуск, и активно готовимся к летнему сезону. В это время футболки один из самых ходовых товаров. В нашем ассортименте масса различных моделей. Мы стремимся, чтобы наша продукция подходила большему количеству покупателей по цене, качеству и дизайну», — уточнила сооснователь компании Мария Батюхнова.

У производителя женской одежды «Ольга Сказкина» в первом квартале текущего года общее количество продукции увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«У нас отлаженная последовательность производства, за счет чего достигаем высокого качества продукции и поставок в срок», – сказала представитель бренда Анастасия Якушина.

Московский бренд Skin of Angel выпускает спортивную одежду для женщин. В ассортименте предприятия костюмы для фитнеса, купальники, комбинезоны и многое другое. Также компания недавно начала выпускать и повседневную одежду из хлопка.