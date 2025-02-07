Столичное предприятие импортозаместило сварочное оборудование для трубопроводов

Один из ведущих столичных производителей полимерных труб — группа «Полипластик» — разработал и запустил в производство сварочное оборудование для монтажа и ремонта трубопроводов, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Компания представила эту новинку на международной выставке бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения и инженерно-сантехнических систем Aquaflame.

«Более 340 столичных предприятий выпускают большую номенклатуру стройматериалов и оборудования, которые поставляются на строительные объекты по всей стране. Город предоставляет промышленникам широкий пул мер поддержки, которые в том числе позволяют экономить средства на уплате налогов и инвестировать в разработки и развитие производства. Например, одно из столичных предприятий запустило в производство новую модель сварочного оборудования для трубопроводов. Преимущество разработки в том, что она позволяет ремонтировать или укреплять полиэтиленовые трубы с большой толщиной стенки в „полевых“ условиях — на строительной площадке», — заявил Гарбузов.

Фото - © Медиабанк Группы ПОЛИПЛАСТИК

Оборудование нужно для сварки встык при монтаже и ремонте водопроводов, систем канализации, технологических и других трубопроводов из полимерных материалов.

«Сварка проводится по процедуре при единственном высоком давлении (ЕВД). Это предъявляет повышенные требования к технике. Наше новое сварочное оборудование соответствует данным критериям, а также позволяет улучшить качество и надежность соединения, при этом значительно сократить сроки монтажа трубопроводов», — объяснил начальник отдела инженерного сопровождения Группы Виктор Каленский.

Развитию стройотрасли Москва уделяет особое внимание. Так, на данный момент в ТиНАО около поселка Спортбазы формируется крупный строительный кластер, в рамках которого будут выпускать железобетонные и строительные конструкции, модульные сооружения, а также металлические изделия и деревянные напольные покрытия.