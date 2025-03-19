Столичное фармпредприятие подтвердило статус промышленного комплекса

Одно из ведущих фармацевтических предприятий России — зеленоградский завод «Биннофарм Групп», подтвердило статус промышленного комплекса, сказал заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Теперь компания продолжит получать налоговые льготны и значительно снижать финансовую нагрузку.

«В столице реализуется ряд проектов для укрепления лекарственного суверенитета страны и действует пул всесторонних инструментов поддержки предприятий. В их числе — присвоение статуса промомплекса, который предусматривает особый налоговый режим для компаний. Так, один из столичных фармзаводов подтвердил право на спецстатус, что позволит и дальше получать налоговые льготы. Сегодня предприятие производит широкий спектр лекарственных препаратов и вакцин в соответствии с международными стандартами качества», — уточнил Ликсутов.

Для компании в два раза снижен налог на имущество, а ставка арендной платы сокращена в пять раз, до 0,3% от кадастровой стоимости участка. Сэкономленные средства завод будет направлять в собственное развитие.

«На данный момент на площадке идет финальная подготовка к запуску производства препаратов на основе моноклональных антител против ревматоидного артрита и для лечения остеопороза. Первые партии лекарств поступят в гражданский оборот уже к концу 2025 — началу 2026 года», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Также для данного проекта была привлечена помощь Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства в виде компенсации части процентов по инвесткредиту в размере 1,5 млрд рублей.

«Мы готовимся к запуску производства примерно через месяц. Этот глобальный проект потребовал масштабных вложений и строительства на заводе производства с нуля. Поддержка, которую мы получаем от города, помогает снизить налоговую нагрузку и меньше отвлекать финансовые ресурсы от реализации проекта», — уточнил корпоративный директор по производству «Биннофарм Групп» Анатолий Ягленко.

Препараты на основе моноклональных антител относятся к современной терапии и будут значительно улучшать качество жизни пациентов, а также вносить ощутимый вклад в борьбу со сложными заболеваниями.

Напомним, что ранее мэр Москвы рассказал об увеличении объемов производства лекарств в январе на 12,3% при поддержке города.